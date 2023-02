Ghoulam: "Il Napoli non mi sorprende, avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi"

Faouzi Ghoulam, terzino dell'Angers ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di BeIN Sport.

Faouzi Ghoulam, terzino dell'Angers ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di BeIN Sport: "Ogni anno eravamo in corsa per il titolo. C'è costanza fuori dal campo: allenatore, dirigenza... Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top, ma penso che avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi".