Ghoulam: "Mi arrabbio quando dicono che a Napoli si piange due volte, non è vero"

TuttoNapoli.net

Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro, ha raccontato la sua esperienza al Napoli in una intervista concessa al Corriere dello Sport: "Non sono mai andato via da Napoli. Anzi, mi arrabbio molto quando mi dicono che qui si piange due volte: io sono arrivato e sono poi ripartito con il sorriso, consapevole che sarei ritornato il prima possibile. Arrivai conoscendo poco e niente del posto. Tutti a casa conosciamo ed amiamo Maradona, ma di Napoli sapevo ben poco. Sia la città che la squadra mi hanno fatto stare bene nell’anima e mi hanno lasciato tante belle immagini a cui aggrapparmi. Quantomeno abbastanza da lasciar fuori dai ricordi la sera dell’infortunio con il Manchester City”