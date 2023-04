Ghoulam sul gol di Leao: "La difesa del Napoli doveva fare fallo. Ecco gli errori"

"Avendo tanto la palla giocano molto alti ed era fondamentale la preventiva".

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli ora all'Angers, ha commentato così l'azione di Rafael Leao che ha portato al gol del vantaggio di Giroud nell'1-1 contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Serviva una marcatura preventiva. Avendo tanto la palla giocano molto alti ed era fondamentale la preventiva. È stato un errore. Poi doveva cercare di fare fallo prima di prendere campo. Lo sapevano che quando prende gamba è devastante. È la seconda partita in poche settimane che Leao ha fatto soffrire il Napoli. Ora lo scudetto non è ancora sicuro quindi devono metterselo in tasca il prima possibile e poi pensare alla prossima stagione".