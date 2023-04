Ghoulam sullo Scudetto 2018: "Sbaglia chi sostiene che lo perdemmo in albergo"

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, nel giorno di Juventus-Napoli è stato intervistato dal Corriere dello Sport

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, nel giorno di Juventus-Napoli è stato intervistato dal Corriere dello Sport: “Il giorno più bello dei miei anni in Italia è senz’altro quello in cui trionfammo a Doha ai rigori in Supercoppa. Quel Napoli-Juventus fu una partita spaziale. La sfida fra bianconeri ed azzurri significa però anche altro, ed è impossibile non ripensare alla partita del 2018. 91 punti non furono comunque sufficienti per vincere lo Scudetto e per capitalizzare la vittoria di Torino, pagammo la sconfitta di Firenze. Sbagliando, si sostiene perdemmo in albergo a Firenze".