Ghoulam svela: "I contratti di ADL sono validi nell’universo. Spalletti sensibile, ecco cosa l'ha infastidito"

"Sapevamo che Spalletti era un allenatore aziendalista, quindi che ora abbia problemi mi sembra un po’ strano".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Sky Calcio Club' è intervenuto l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam: "Nei contratti del Napoli c’è scritto che è valido nell’universo. De Laurentiis si vuole tutelare e si tutela a 360 gradi. Torto non gli possiamo dare, ha vinto il campionato. Sono contratti molto lunghi, non ti obbliga a firmare. Io l’ho letto per avere più conoscenza delle cose, però è davvero lunghissimo. Si tratta sempre delle stesse cose. De Laurentiis a livello di business è uno dei più forti d’Italia. Ha mantenuto sempre i conti a posto e ha dimostrato che allo stesso tempo riesce anche a vincere. Con una stabilità finanziaria è arrivato a vincere".

Su Spalletti: "Mi dispiace la situazione perché il Napoli ha vinto dopo 33 anni e non ci voleva questa discussione sull’allenatore. Sapevamo che Spalletti era un allenatore aziendalista, quindi che ora abbia problemi mi sembra un po’ strano. Forse c’è stato un problema a sul futuro del Napoli, sulla permanenza di qualche giocatore. So che anche sui festeggiamenti ci sono stati dei problemi. Spalletti è uno che ragiona tantissimo, scrive tantissimo. Non è un istintivo come Sarri, se ha preso la sua decisione sarà molto difficile che torni indietro. Come uomo è molto sensibile, forse il fatto che il presidente non sia andato a festeggiare a Udine avrà influto insieme alla PEC che gli hanno mandato. Mi ha dato molto fastidio che la stampa ha parlato molto dei soldi del contratto, a Spalletti il fattore economico non importa nulla. E’ una problema sui programmi e sui rapporti personali con il presidente. Il presidente viene dal mondo del cinema, ma il calcio è diverso: c’è il cuore”.