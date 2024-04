Giaccherini impressionato da Zielinski: "Ha Napoli nel cuore, che professionalità"

Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista per Dazn, ha commentato la prestazione di Piotr Zielinski nella vittoria del Napoli sul Monza.

Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista per Dazn, ha commentato la prestazione di Piotr Zielinski nella vittoria - con gol del polacco - del Napoli sul Monza:"Mi ha colpito per atteggiamento e professionalità, sappiamo che andrà via e non è facile giocare sapendo che l’anno dopo non sarai più lì. La società l’ha messo un po’ a margine e lo ha escluso dalla lista Champions ma le ultime due partite sono state di livello.

È un giocatore che ha Napoli nel cuore. Ci sono pochi giocatori di questo livello, io ci ho giocato ed è straordinario. A un certo punto della sua carriera lo voleva il Real Madrid. C’è il rammarico per il Napoli di non averlo utilizzato pienamente".