Gianello: "Mazzarri non stravolgerà il 4-3-3 consolidato da anni, ma non escludo una cosa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere del Napoli.



Mazzarri riuscirà a mettere in pratica le idee del 4-3-3 o passerà alla difesa a tre?

“Sicuramente Mazzarri non stravolgerà, ad oggi, un modulo consolidato da anni. Non escludo, però, che possa inserire, gradualmente, anche un modulo con la difesa a tre. Le squadre di oggi ti studiano per filo e per segno e poter vantare un modulo in più non può che essere un vantaggio per gli azzurri”.