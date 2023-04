Gianello su Meret: “Di livello assoluto, ora ha il suo peso anche nello spogliatoio”

"Il ragazzo quest’anno ha trovato la sicurezza e la maturità".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto l'ex portiere azzurro Matteo Gianello : " Dopo il 4-0 in casa che non doveva creare allarmismi al Napoli, bisognava vincere. L’errore del portiere del Lecce sul secondo gol è di superficialità, non è un errore tecnico ma una distrazione. Era una palla da bloccare, lui ci è andato un po’ superficiale e gli è scappata.

Meret? I campionati si vincono prima di tutto dalla difesa, in tempi non sospetti avevo detto che il Napoli aveva preso un portiere per i prossimi 10 anni. E’ un portiere di livello assoluto, indossare la maglia del Napoli non è semplice e quest’anno sta raccogliendo quello che ha seminato negli anni scorsi. Fossi nel Napoli non me lo farei scappare, è il portiere anche per il futuro. Giocare gli ha fatto trovare più sicurezza e maggiore sintonia con il reparto. Ora ha il suo peso anche nello spogliatoio, non ci dimentichiamo che è il portiere della Nazionale. Il ragazzo quest’anno ha trovato la sicurezza e la maturità.

Milan-Napoli? In campionato il Napoli aspetta solo la matematica e quindi la testa va alla Champions. Il Milan tra quelle rimaste è la squadra meno temibile, ma è abituato a giocare queste partite. Sarà una gara contratta, nella quale il Napoli cercherà di fare gol per poi giocare meglio al Maradona. Il Milan dovrà cercare di fare la partita, non può andare a giocare a Napoli solo con un pareggio. In questo momento il Napoli lo vedo più sereno e pronto, lo vedo per questo favorito”.