Gianni Di Marzio: "Ancelotti ha sbagliato due volte. Non si è fatto comprare i giocatori, voleva James..."

Mister Gianni Di Marzio in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento in casa Napoli e sui temi di giornata.

Su Ancelotti

"Sbaglia due volte il tecnico. Non si è fatto comprare i giocatori. Ha dato dei nomi e sono arrivati altri. Vedi James Rodriguez e come è andata. Tutti si aspettavano un Ancelotti combattente nel secondo anno, che sapesse farsi comprare dei giocatori che alzassero l'asticella della qualità della squadra. Poi ha affermato che si fidava della squadra e ora ne sta pagando le conseguenze. Il Napoli se vuole vincere il suo scudetto deve almeno qualificarsi per la Champions".

Sul caos ritiro

"Ammutinamento? Solo ora tirano fuori gli attributi contro il presidente? Perché non li tirano fuori in campo? De Laurentiis ha detto che la squadra deve andare in ritiro, ha detto che non era punitivo ma era così. Si è schierato contro la squadra Ancelotti andando comunque in ritiro, nonostante si fosse messo al suo fianco subito dopo la decisione del presidente".