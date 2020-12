Gianni Di Marzio: "Ecco i giovani talenti su cui puntare, c'è anche un paragone con Messi"

Mister Gianni Di Marzio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di calciomercato e di giovani. Ecco le sue parole:

Quali talento ci presenta per primo?

"Un 2004 brasiliano che secondo me è il miglior talento per quell'età ed è Matheus Franca. Ha già la mentalità del giocatore fatto, tecnicamente fortissimo ma ancora non ha un ruolo vero. L'ho visto esterno alto a destra ma anche trequartista. E' rapido, ha fisico, non gli manca la fantasia. E' stato bloccato con una clausola molto alta dal Flamengo, 50 milioni di euro.

Poi c'è sempre un brasiliano:

"Parlo di Reinier, brasiliano nato in Francia e al Borussia Dortmund. E' un 2002 con un grande fisico, che quando attacca lo spazio è pericoloso. Credo sia un numero 10 ed è considerato il miglior 2002 in circolazione, allo stesso livello di Fati del Barcellona. Oggi si può prendere con 20 milioni, è ancora giovane e deve maturare".

L'ultimo?

"Rayan Cherki, un trequartista francese molto forte, 2003, di grande livello. Viene anche paragonato a Messi. Ma c'è anche un talento dello Sparta Praga, il ceco Adam Hlozek, punta alla Higuain, classe 2002. Ha fisico e poi ha già esordito in Nazionale".