Gianni Di Marzio: "Servono giocatori veri, non bastano 4-5 in più che non valgono lo scudetto"

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Il Napoli ha lasciato dei punti per strada ma poi ha vinto a Milano e Roma, il calcio è così. Non farei più calcoli, il Napoli non ha mai avuto l’opportunità di giocare al completo. Gattuso si è trovato in condizioni assurde, gli hanno teso tante di quelle trappole che non si hanno idea. Si sono scritte cose incredibili. E la squadra ne ha risentito. La partita importante sarà quella contro la Juventus, può essere una guerra davvero. Intanto si vinca contro il Crotone e poi si penserà alla Juventus. Il Napoli ha bisogno di giocatori veri. Che tu ne tenga 4-5 in più ma che non valgono lo Scudetto non vale la pena. Il problema non è se Gattuso rimanga o meno ma il modo di concepire il percorso del Napoli. Se il Napoli arrivasse in Champions sarebbe come vincere lo scudetto".