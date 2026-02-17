Gifuni su Alisson: "In 15 minuti ha fatto più di quello che ha fatto Lang in oltre 1200'"

vedi letture

Il giornalista Gianluca Gifuni nella puntata più recente de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Il Napoli è a 11 punti dall’Inter a 3 mesi e mezzo dalla fine del campionato, quindi ha abdicato. Le motivazioni sono solo gli infortuni o c’è dell’altro? Io penso che è stato sbagliato il mercato di Luglio perchè non ha dato a Conte la possibilità di compensare al periodo di emergenza”.

Sugli acquisti: “Beukema, Lang, Lucca e Marianucci hanno avuto un rendimento abbastanza inferiore alle aspettative e questo è innegabile”.

Su Napoli-Roma: “Il Napoli ha dimostrato di non essere inferiore alla Roma, poi la squadra ha tentato di vincere la gara negli ultimi dieci minuti. Conte è partito con tre giocatori fuori ruolo come Politano, Vergara e Gutierrez e queste tre cose non mi hanno convinto”.

Su Alisson: “Ho cercato di parlare di Politano e Vergara adattati per quanto mi riguarda, Alisson ha dimostrato di poter giocare in questo Napoli. Credo che le parole di Conte siano state significative, chi conosce Conte sa che ha delle sue fisse ed un suo metodo, sono giocatori che non ha scelto lui e quindi credo che per lui saranno solo delle alternative e basta. Parliamo di un giocatore che segna ogni 50 minuti. Sono d’accordo con i paragoni con Neres, ma rispetto a Neres ha fame. Ha avuto un inizio di carriera difficile, è uno che ha fame. Se devo pensare a Noa Lang che si è presentato in maniera spocchiosa e poi non ha fatto nulla, lui in 15 minuti ha fatto più di quello che ha fatto Lang in oltre 1200 minuti, il Napoli deve ripartire con giocatori del genere e deve metterlo subito”.

Su Bastoni: “Io non mi voglio soffermare e a me non interessa la simulazione perchè ci sono tanti giocatori che lo fanno e sono intollerabili. Per me Bastoni deve andare via dalla Nazionale, esultare in quel modo con una simulazione per un danno è una cosa indegna. Non è la simulazione, ma il gesto dell’esultanza è una cosa indegna ed è antisportivo”

Sugli infortunati: “Rientrano gli infortunati, Anguissa doveva rientrare il 15 Gennaio, invece è passato un mese e ancora non si sa. Lukaku è rientrato a Gennaio, è in gruppo da Dicembre. Sono passati 50 giorni e ieri Lukaku non è entrato. Voglio mettere in evidenza, li puoi anche recuperare ma dopo di quando c’è tempo per recuperarli davvero e farli giocare?”.