"Giochiamo in dieci", proposta a sorpresa di Platini per migliorare il calcio

vedi letture

Giocare in dieci per rendere il calcio più bello e divertente. Questa la proposta a sorpresa di Michael Platini: "Bisognerebbe forse togliere un giocatore e giocare in dieci. Nel Novecento si è iniziato a giocare in undici, ma allora i giocatori correvano meno, erano più lenti e anche meno forti fisicamente. Quindi potrebbe essere una buona cosa limitare il numero di giocatori perché si libererebbero degli spazi”.

La prospettiva espressa dall'ex calciatore della Juventus in un'intervista rilasciata a RmcSport parte dall'analisi del gioco odierno rispetto a quello delle origini: “La gente della mia generazione non guarda più il calcio perché non si ritrovano più. Nel gioco di possesso, si fanno troppi passaggi in avanti più che indietro. Non critico, ma alla mia epoca si vedeva un calcio più offensivo”.