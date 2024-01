Giordano boccia Natan: "Acquisto sbagliato. Non condivido tanti arrivi a gennaio"

“Rivoluzione del Napoli nel mercato di gennaio? Sono molto perplesso. Personalmente – ha detto il giornalista Antonio Giordano del Corriere dello Sport a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre -non ritenevo che il mercato del Napoli andasse rifatto. Pochi mesi fa ha vinto lo Scudetto, perché ricostruire la squadra in maniera così netta e dispendiosa? Penso che siano stati commessi tanti errori prima... Questo mercato non deve riparare assolutamente nulla dal punto di vista tecnico: non c'era nulla da riparare. La squadra non andava rifondata. Non mi sembra che abbia dimostrato di essere debole, un anno fa: semmai, l'esatto contrario .

Sul piano dei singoli, esprimo qualche perplessità. Le cose non vanno fatte con approssimazione, si deve passare per un percorso che ora vedo zoppicante. Questo concetto per cui la squadra che ha vinto lo Scudetto non sia più buona mi fa rabbrividire. Con il ritorno di Osimhen e Anguissa, sarà una squadra molto simile a quella dello Scudetto. Si doveva intervenire per comprare un difensore centrale, sì, ma il difensore centrale mancava perché si era sbagliato quello di giugno. Evidentemente, Natan è stato un acquisto sbagliato"