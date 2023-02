Giordano: "Col rispetto per la Juve dei 102 punti, mai vista tanta potenza tecnico-tattica e atletica"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24: "Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Spalletti preferisce l'uovo oggi. C'è tutto dentro questo Napoli: c'è la maturità, c'è la padronanza. Come direbbe Spalletti è una squadra da bosco e da riviera. c, non c'è mai stata questa straordinaria potenza tecnico, tattica e atletica. Credo che il destino del calcio sia in debito con un uomo: Luciano Spalletti, che coronerebbe una carriera in cui avrebbe meritato di più con uno Scudetto stra meritato".