Giordano: "Conte? I giocatori li indicherà Manna. Tutti i tecnici accostati sono di spessore..."

La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuta a Radio Marte: “Strategia ADL: Conte o Pioli? Lo può sapere solo il patron, faccio fatica a comprendere le sue strategie. Mi auguro per il Napoli che non sia il De Laurentiis dell’ultima stagione. Gli allenatori che circolano in orbita Napoli sono tutti di grande spessore: tutti hanno conoscenze importanti sul calcio, ciascuno ha le proprie qualità. Anche Gasperini, che non ha vinto ancora, è un tecnico di straordinaria bravura. Conte ha dato la sua disponibilità, dopo aver preso un anno di riposo. Questa disponibilità esiste ancora e tocca a De Laurentiis scegliere tra le varie opzioni a disposizione.

Conte garanzia di giocatori più giusti? Le responsabilità saranno di Manna. Gli allenatori possono indicare qualche giocatore che conoscono e di certo Conte li conosce, come Ancelotti che scelse Elmas e Lozano, ma il ruolo spetta al direttore sportivo. Gasperini? Ho grande stima per lui, è un grande allenatore, ha inciso in maniera netta nel calcio internazionale negli ultimi anni. Chiunque arriverà, servirà un progetto chiaro, con una linea societaria coerente che deve essere assecondata da Manna e da tutti gli altri”.