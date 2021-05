Giordano: "Gattuso alla Juve? Ci può stare, ma andrei più sul sicuro. Vi spiego"

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Juventus-Inter, come andrà?

"La Juventus ha lasciato punti per strada con le medio-piccole, sotto l'aspetto del gioco è mancata tanto. Il centrocampo dell'Inter è decisamente superiore".

Con la Coppa Italia e la qualificazione Champions, la stagione di Pirlo sarebbe esaltante, come ha detto Repice?

"Sicuramente no, in 4 partite non puoi basare il giudizio su una stagione. La stagione va vista nell'insieme e in questi mesi mi ricordo poche prestazioni all'altezza. Col Barcellona e con il Milan all'andata, poi sono stati molte volte impalpabili. Se arriva quinta è un fallimento".

De Zerbi andrà via dal Sassuolo. In Italia dove lo avrebbe visto bene?

"E' giovane, ha dimostrato qualità importanti. Se va via dall'Italia è una sconfitta. E' un allenatore che ti può dare prestigio. Spero poi possa tornare con più esperienza. Strano che squadre di un certo livello non abbiano puntato su di lui".

Gattuso può essere da Juventus?

"Ci può stare, ma fossi la Juve andrei sul sicuro, ossia Allegri o Zidane. Serve anche una ex bandiera, al tifoso interessa anche questo. Pirlo lo era ma non è andata bene".

Cannavaro tecnico e Lippi dt?

"L'errore principale non è stato prendere Pirlo ma affiancargli una figura forte alla Lippi. Con uno del genere, tutto lo staff avrebbe fatto meno errori. Lasciare così un allenatore alla prima esperienza era una azzardo".