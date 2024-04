Giordano: "Kvaratskhelia seguito dal Barcellona? Ho una certezza"

La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte:

La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte: “Non credo che le notizie di un interessamento spagnolo a Kvaratskhelia creino problemi al rinnovo del contratto e all'adeguamento dell'ingaggio. Credo che fosse prevedibile una cosa del genere. Se ami il calcio non puoi non amare Kvara e quindi credo sia naturale che dalla Spagna ci sia un certo interessamento. Vedremo se ci saranno solo indiscrezioni, se ci sono delle certezze, se ci sono intenzioni o altro. Certo non stupisce che una grande squadra voglia un grande giocatore e Kvara rientra nella fascia dei grandi calciatori".