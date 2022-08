Giordano: "Osimhen meglio di CR7 sui colpi di testa. Kvara sempre spensierato"

Nel corso di una intervista concessa al Mattino, Bruno Giordano illustra il proprio pensiero riguardo la nuova coppia d'attacco Kvaratskhelia-Osimhen

Nel corso di una intervista concessa al Mattino, Bruno Giordano illustra il proprio pensiero riguardo la nuova coppia d'attacco Kvaratskhelia-Osimhen, che già fa sognare i tifosi azzurri: "Osimhen è un giocatore incredibile e non lo scopriamo adesso. Apre varchi, porta a spasso le difese e poi segna. Il pregio maggiore? Colpo di testa, in questo fondamentale è più forte anche di Cristiano Ronaldo. Kvaratskhelia ha un modo di giocare spensierato: sembra che stia giocando sulla spiaggia. Gioca tranquillo. Ed è bello vedere che non sta pagando la responsabile e il peso di sostituire un giocatore importante come Insigne".