Giordano: "Spalletti ha tutto per riportare lo scudetto a Napoli. Osimhen valore aggiunto"

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Con Emerson Palmieri ci sarebbe la possibilità di riproporre nel Napoli la coppia dei esterni che ha vinto il titolo europeo. Berge è un giocatore giovane, ma con una discreta esperienza che sa unire alle qualità tecniche che non gli mancano. Il vero valore aggiunto, però, sarà Osimhen mentre non riesco a immaginare Insigne con una maglia diversa.

Obiettivi? Ritornare in Champions sarà l’obiettivo primario, ma Luciano ha tutto per riportare lo scudetto a Napoli. L’ambiente è quello ideale per provarci, i tifosi lo sosterranno".