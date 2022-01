Giordano su Insigne: "Mi auguro che ADL possa ripensarci, non sarà facile sostituirlo"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Insigne è un giocatore importantissimo, tra i migliori nel suo ruolo. Non conosco le dinamiche e non entro nella questione economica, dico solo che il suo addio sarebbe molto doloroso per tutta la Serie A, non solo per il Napoli.

Non vorrei che alla lunga queste voci possano creare qualche disturbo all'interno della squadra o allo stesso calciatore. Per questo, già a partire da giovedì, mi auguro che Insigne possa fare una grande partita e spero che De Laurentiis possa ripensarci, perché sostituire uno come lui non sarà facile".