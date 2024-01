Giropalla sterile, ma Mazzarri soddisfatto: "Tanta roba fare più possesso di Sarri"

Walter Mazzarri in conferenza stampa ieri ha espresso soddisfazione per la crescita della squadra e per il possesso palla, in realtà decisamente sterile

Nonostante i 0 tiri in porta, Walter Mazzarri in conferenza stampa ieri ha espresso soddisfazione per la crescita della squadra e per il possesso palla, in realtà decisamente sterile perché fatto prevalentemente nella propria metà campo: “Sono contento perché ho visto una squadra con la s maiuscola. Una squadra equilibrata, avere più possesso palla di Sarri è tanta roba. Soprattutto sono stato contento per ragazzi come Demme, che ha fatto una grande partita. Ho visto tante cose buone. Si poteva fare qualche palla gol in più, abbiamo provato ad andare in verticale ma loro sono più veloci”.