Giubilato scarta la difesa a tre: "Usata solo in emergenza, Conte andrà avanti così"
TuttoNapoli.net
David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dispiace tantissimo per Rrahmani, un elemento molto importante per il Napoli. Difesa a tre? Ci può stare benissimo, ma è stata usata solo in emergenza lo scorso anno, per cui penso che Conte andrà avanti per la sua strada per adesso, ossia con la difesa a quattro.
Mercato? Ai nuovi bisogna dare tempo perché devono inserirsi in un gruppo vincente che è forte in crescita. Anche a De Bruyne, oltre che a Beukema. Spero che il tifoso non si sia imborghesito se si lamenta anche di un mercato così".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina "Mica è venuto gratis...", quella frase di Conte un messaggio anche ai centravanti di Pierpaolo Matrone
Le più lette
3 Club Napoli Ischia smentisce Zuliani: “Tutta l’isola ha festeggiato! Club Juve neanche esiste più…”
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com