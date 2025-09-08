Giubilato scarta la difesa a tre: "Usata solo in emergenza, Conte andrà avanti così"

David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dispiace tantissimo per Rrahmani, un elemento molto importante per il Napoli. Difesa a tre? Ci può stare benissimo, ma è stata usata solo in emergenza lo scorso anno, per cui penso che Conte andrà avanti per la sua strada per adesso, ossia con la difesa a quattro.

Mercato? Ai nuovi bisogna dare tempo perché devono inserirsi in un gruppo vincente che è forte in crescita. Anche a De Bruyne, oltre che a Beukema. Spero che il tifoso non si sia imborghesito se si lamenta anche di un mercato così".