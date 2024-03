Giuffredi: "Con ADL gran rapporto, ma discutiamo parecchio! So come la pensa su noi agenti"

Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ho un grandissimo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma il suo pensiero sui procuratori è questo da sempre. Ha anche sottolineato che ci sono dei professionisti che sanno fare il loro lavoro e si comportano bene. Magari per lui sono pochi, non sono tanti, ma ci sono.

Io sono uno di quelli che col presidente discute più di tutti, ma lo faccio sempre con grande spirito di collaborazione, sapendo che lui è il presidente e che noi agenti lavoriamo anche grazie ai presidenti. Non so se l'Associazione Agenti dirà qualcosa, io me ne sono tirato fuori perché credo poco alle associazioni".