Giuffredi fa i complimenti ad ADL: "Ha zittito tutti! Mercato geniale abbassando età e ingaggi"

L'agente tra gli altri di Mario Rui, Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, intervistato da Il Mattino ha elogiato il mercato del Napoli: "L'operazione più importante? Giuntoli e De Laurentiis pescando in Georgia Kvaratskhelia hanno fatto una operazione straordinaria per il presente e per il futuro. Ma tutto il mercato del Napoli è stato geniale, hanno dipinto una specie di quadro di Picasso: hanno ringiovanito, abbassato il monte ingaggi, messo dentro volti nuovi di calciatori che tra qualche anno avranno valori di mercato enormi. E hanno un equilibrio di spogliatoio perfetto. Con un allenatore, Spalletti, che è tra gli uomini più intelligenti del calcio».

Ronaldo lo avrebbe preso davvero? Prendere Ronaldo avrebbe significato rovinare la programmazione fatta questa estate da De Laurentiis. Un mercato che in ogni acquisto e cessione ha avuto una idea, una linea. Ed è funzionale sotto il profilo tecnico ed economico. Questo Napoli è un club che non deve invidiare nulla a nessuno. E il presidente ha dato uno schiaffo morale a chi lo ha contestava pensando che non avesse più voglia di fare un grande Napoli. Al 31 agosto ha zittito tutti".