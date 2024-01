Giuffredi: "In estate parlai di spogliatoio degli scontenti e mi massacrarono, ma avevo ragione"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e tanti altri, è intervenuto al microfono di Radio Crc

TuttoNapoli.net

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e tanti altri, è intervenuto al microfono di Radio Crc: "Quando in estate parlai del fatto che ci fossero tanti scontenti nello spogliatoio del Napoli? Quando si parlava del rinnovo di Mario Rui dissi che era uno scontento tra tanti scontenti nello spogliatoio. Fui massacrato da tutti per settimane, tra giornalisti, tifosi e quant’altri. A differenza di altri penso di essere un uomo di calcio e vivo le situazioni in prima persona, riesco a sapere le situazioni reali. Mi sono fatto una mia idea e l’ho espressa. Poi il tempo ti dice se dici ca***te o se sei una persona credibile.

L’arrivo di Mazzocchi? A me fa piacere che un ragazzo di Napoli abbia realizzato il suo sogno. Mi fa molto piacere conoscendo il ragazzo. Del perché è stata fatta la scelta di prendere questo giocatore, io non lo so. Mazzarri per me non giocherà col 3-5-2 suo. Sento le persone che parlano di un’alternativa di modulo. Il modulo resterà questo fino a fine anno. Il fatto che tanta gente dica che Mazzocchi sia stato preso per un cambio modulo, io sono convinto che non succederà mai. Il Napoli giocherà col 4-3-3. Andava preso un altro terzino, numericamente era una scelta giusta. È una mia opinione, il Napoli non cambierà modulo".