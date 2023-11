Giuffredi ottimista: "Mazzarri porterà nuove energie. Napoli morto? Chi lo pensa avrà un brutto risveglio"

Mario Giuffredi, a margine della presentazione del suo libro "La strada di un sogno", ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia.

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Gaetano, a margine della presentazione del suo libro "La strada di un sogno", ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia.

Su De Laurentiis: "Non è una persona che spende facilmente parole per gli agenti e in generale per altre persone. Sono orgoglioso, mi hanno colpito in modo particolare. Lui è un presidente che non fa trasparire sempre i sentimenti che ha per gli altri. Io al presidente voglio bene, poi possiamo anche litigare domani mattina, ma il sentimento che porto nel cuore per il presidente De Laurentiis è qualcosa di indelebile".

Su Mazzarri: "Io sono ottimista, come sempre nella vita. Credo che abbia grande voglia di rivalsa, sarà un fiume di energia. Può essere un fattore importante per i giocatori in questi momento. La squadra ha grande orgolgio e tutte le energie che porterà Mazzarri saranno solo dei benefici. Ho un'ottima sensazione. Poi è chiaro che il calendario ci mette davanti 4-5 partite difficilissime. Queste possono creare nuovi problemi o lanciarci nella risalita. Se ci fossero state partite meno pesanti sarebbe potuto essere un cammino più sereno. Sono però convinto che grandi squadre e grandi giocatori posono superare anche le partite tostissime che veranno".

Sui nuovi allenamenti di Mazzarri: "C'è grande intensità, come Mazzarri è abituato a fare. Ha capito che questo è il pane con cui risollevare la squadra".

Quest'estate sei stato l'unico a dire Lukaku alla Roma: "Si, è vero. Fui l'unico a dirlo. Oggi mi sento di dire, da tifoso, che chi pensa che il Napoli sia morto avrà un brutto risveglio, troveranno una squadra agguerrita".