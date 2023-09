Giuffredi: “Trattare con ADL non semplice, ma con i suoi tempi le cose le fa”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano.

Com’è trattare con ADL per i rinnovi? Sono stati difficili i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui? "Di semplice col presidente non c’è niente, bisogna lavorarci e avere grande pazienza. Il presidente, però, nei suoi tempi le cose le ha sempre fatte. Col Napoli devi saperti porre, se ti poni nel modo sbagliato col presidente non si ottiene niente. Durante il ritiro De Laurentiis vive con la squadra e tutti gli appuntamenti li fa lì. Non c’è niente di anomalo, ma è un modo di mettere in condizione di lavorare meglio gli agenti. Ad esempio parlare con Lotito non è affatto facile”.