Giuntoli a Sky: "Vogliamo continuare a fare la storia. Un pensiero alla finale? Perché no"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Perché Elmas subito e Raspadori dalla panchina?

“Giacomo non è al top e il mister ha ritenuto tenerlo inizialmente in panchina. Ha un muscolo non ancora al 100%. Avremmo voluto avere lui, ma non è al top e speriamo ci dia una mano a fine partita”.