Giuntoli alla Juve, Sarri sicuro: “Purtroppo per gli altri rimetterà a posto la situazione”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato da Sportitalia, ha toccato tanti argomenti fino ad arrivare a sue vecchie conoscenze come Cristiano Giuntoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato da Sportitalia, ha toccato tanti argomenti fino ad arrivare a sue vecchie conoscenze come Cristiano Giuntoli: “Io credo che Giuntoli sia l'uomo giusto in questo momento per la Juventus. Purtroppo per gli altri penso che rimetterà a posto la situazione. Chiesa e Vlahovic sono due giocatori forti e torneranno a fare stagioni ad alti livelli. Possono sbagliarne qualcuna ma poi tornano a dimostrare quello che valgono. Giuntoli ha qualità importanti, ha coraggio, non si fa problemi a vendere un pilastro e prendere uno sconosciuto. Questo unito alla sua competenza lo porta a fare grandi cose”.