Giuntoli evita le speculazioni su Dybala: "Mai parlato e non ci abbiamo mai pensato"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha fatto il punto di mercato su diverse trattative

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha fatto il punto di mercato su diverse trattative. A partire dai rumors sull'interesse per Paulo Dybala: "Lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club", le dichiarazioni del dirigente del Napoli.

Qui il live integrale