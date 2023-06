Giuntoli-Juve, Moggi: “De Laurentiis si sta divertendo, vi spiego”

Luciano Moggi è intervenuto all'interno del programma di Radio Bianconera, "Cose di Calcio".

TuttoNapoli.net

Luciano Moggi è intervenuto all'interno del programma di Radio Bianconera, "Cose di Calcio". L'ex dg della Juventus ha soffermato la propria attenzione su diversi argomenti, tra i quali la questione relativa a Cristiano Giuntoli: "Giuntoli? Arriva. De Laurentiis è pronto e propinquo a dargli il via libera. Peccato che abbia avuto un contratto già firmato con un'altra squadra. Quando un dirigente è legato a una squadra di calcio, ci deve saper stare.

Dopo, se le cose non dovessero andare bene, il dirigente mette al corrente la proprietà dell'interessamento di un'altra squadra. Rendere tale situazione dopo aver concluso un accordo, non è mai piacevole. Posso affermare che De Laurentiis si sta divertendo. Lui come Marotta con l'Inter? È sbagliato accostare i due casi, perchè tre mesi prima del suo approdo all'Inter, Marotta è andato in televisione e ha detto che dal 25 ottobre 2018 non avrebbe ricoperto più la carica di amministratore delegato della Juventus. Se, poi, sia stato indotto a comunicare questo addio, non lo so".