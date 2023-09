Giuntoli, l’ex braccio destro svela: “Quando prendemmo Osimhen c'era anche il Liverpool”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo (ex braccio destro di Giuntoli al Napoli): “Ho fatto una carriera con Giuntoli dai tempi di Carpi al Napoli. Le caratteristiche di Giuntoli che mancano al Napoli? È un profondo conoscitore di calcio, è un tuttologo completo, può parlare sia col presidente che con l’allenatore che è la figura più sola in una squadra di calcio. Spesso e volentieri i loro collaboratori sono degli yes man e lì subentra il direttore sportivo se ne ha le competenze e Giuntoli le ha. Lui ti massacra, per dire quando lo conobbi mi chiamava 100 volte al giorno, chiamava 100 volte al giorno Ancelotti e Gattuso. Tutti gli allenatori sono riusciti a trarne beneficio. Non sempre dare ragione porta vantaggi. Certe volte gli allenatori non sanno di sbagliare, perché hanno tante problematiche.

Ognuno ha le proprie caratteristiche e il proprio modo di lavorare, la cosa importante è che sebbene le strade per arrivare ad un obiettivo siano diverse, che si possa arrivare a quell’obiettivo.

Portare Osimhen a Napoli non è stata una passeggiata, lo voleva il Liverpool tanto per dire. Ero con lui a Roma e ci fu il primo contatto con questo intermediario e mi chiedevo come il giorno dopo potesse avere la carica per ripartire pensando che la trattativa potesse andare a buon fine.

Il Napoli di oggi? Ho visto la partita contro la Lazio. Come premessa, qualunque allenatore fosse arrivato avrebbe trovato inizialmente delle difficoltà dopo la vittoria dello scudetto”.