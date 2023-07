Giuntoli, lo zio svela passione per la Juve: "Suo padre era punto di riferimento bianconero del quartiere"

Raffaello Giuntoli, zio di Cristiano, ha svelato la fede juventina dell'ormai ex direttore sportivo azzurro parlandone a Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaello Giuntoli, zio di Cristiano, ha svelato la fede juventina dell'ormai ex direttore sportivo azzurro parlandone a Tuttosport: "Lavorerà 20 ore al giorno, ma un'occhiata al Tour de France la darà. In casa siamo cresciuti a pane, calcio e ciclismo di contorno. Quella di calcio si chiamava Fulgor, io e mio fratello Tiziano eravamo amministratori, direttori sportivi... tuttofare. Uno degli allenatori regalò a Cristiano il primo paio di scarpe da calcio. Ha sempre avuto una passione straordinaria fin da bambino. Per il calcio e per la Juve: mio fratello Tiziano, suo padre, era il punto di riferimento di tutti gli juventini del paese".