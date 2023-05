Giuntoli, retroscena dell’ex collaboratore: "Per convincere Osimhen lo chiuse 3 giorni in hotel"

Giandomenico Costi, ex calciatore e ora direttore sportivo nonché grande amico ed ex collaboratore di Giuntoli, ha raccontato a Tuttosport un aneddoto

Giandomenico Costi, ex calciatore e ora direttore sportivo nonché grande amico ed ex collaboratore di Giuntoli, ha raccontato a Tuttosport un aneddoto sull'acquisto di Osimhen da parte del dirigente fresco campione d'Italia: "Quella trattativa è stato il suo capolavoro assoluto: è stato tre giorni chiuso in albergo a Roma, sapeva che lo voleva anche il Liverpool e che si era mosso Klopp. Ma lui si è chiuso in hotel fino a che non ha ottenuto il sì dell'attaccante. Ero stanco io che ero lì solo in supporto, invece lui era pieno di energie. Conosceva benissimo Osimhen, lo aveva seguito anche allo Charleroi".

Poi parlando del suo possibile futuro alla Juventus: "È pronto per i bianconeri come sarebbe pronto per qualsiasi squadra al mondo e con qualsiasi budget visto che è capace di gestire tutto senza tremare".