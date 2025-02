Gli idoli di Raspadori: "Mi ispiro ad Aguero, in Italia il punto di riferimento è Di Natale"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Crc si è espresso anche sui suoi idoli: "Dal punto di vista internazionale mi ispiro al Kun Aguero. Invece, in nazionale il mio punto di riferimento è Totò Di Natale. Città? Napoli ha tanti posti che mi piacciono, ma il mio preferito è la zona in cui vivo, cioè la zona di Posillipo. Lì trascorro il mio tempo in tranquillità con la mia ragazza e mia figlia.

Musica? Non ho un genere in particolare che mi piace. Il Festival di Sanremo quest’anno è stato bello: la vittoria di Olly è stata meritata e la sua canzone mi piace molto, ma mio padre mi ha trasmesso la passione per Giorgia. Lei è bravissima".