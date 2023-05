Gollini racconta la festa a Udine: "Mi sono ritrovato sollevato dai tifosi e col tabellone in mano"

Il primo Scudetto di Pierluigi Gollini. Il portiere del Napoli oggi ha parlato anche della festa per il titolo a Udine nella sua intervista

Il primo Scudetto di Pierluigi Gollini. Il portiere del Napoli oggi ha parlato anche della festa per il titolo a Udine nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ci ripenso ricordo che più si avvicinava la fine della partita e più eravamo pronti a saltare in campo. Mi sono trovato sollevato da un gruppo di tifosi e col tabellone in mano che mostrava il numero 3".