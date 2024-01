Gonalons sicuro: “L'Inter è come il Napoli lo scorso anno, vincerà lo Scudetto”

L'ex centrocampista di Lione e Roma Maxime Gonalons ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com

L'ex centrocampista di Lione e Roma Maxime Gonalons ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com, in cui ha ripercorso la sua avventura capitolina e parlato della situazione attuale: "Innanzitutto è stato un onore giocare per questo club anche se la mia esperienza giallorossa non è durata molto. Se devo usare una sola parola per descrivere questo club, dico Totti! Anche se non abbiamo giocato insieme, quotidianamente lui c'era sempre. Seguo la Roma tutt'ora e ho visto che Mourinho ha ridato entusiasmo all'ambiente. L'Olimpico è sempre pieno e i tifosi della Roma sono caldissimi, soprattutto quando le cose vanno bene come ai miei tempi in Champions League e in campionato. Guardando indietro, sono stati momenti davvero bellissimi…

Questa Roma ha giocatori giovani con un grande potenziale e mi piacerebbe rivederli in Champions League dopo un'assenza di qualche anno. Se è normale essere già a 19 punti dall'Inter dopo sole 19 giornate? L'Inter è come il Napoli lo scorso anno. Io penso che i nerazzurri vinceranno lo Scudetto quest'anno anche se la Juve di Rabiot c'è. Adrien è un elemento importante e i bianconeri sono in corsa. Detto ciò, la Roma è un club che lavora bene. Il club è stato importante per me e lo è tutt'ora. Le auguro solo il meglio".