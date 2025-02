Gratteri: "Scudetto al Napoli sarebbe bello, sono un meridionalista! Sulle mafie nel calcio..."

Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Scudetto al Napoli? Sarebbe bello, sono un meridionalista, sono contro l’autonomia differenziata che credo ci danneggerà tantissimo se dovesse essere attuata. Al nord mi chiedono cosa voglio per la mia Calabria, io voglio le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto e in Lombardia.

Le mafie nel calcio? Questo fenomeno l’ho visto quando ero in Calabria quando prestanomi di capimafia e acquistavano società di calcio. Essere presidente di una squadra, da parte di famiglie mafiose, è un modo di esternare il prestigio. Vicino al proprietario della squadra c’è il mondo delle professioni, tutti vanno ad idolatrare il presidente perchè persona di successo. Il popolo che ama il calcio vede come ci si relaziona con la classe dirigente, è una forma di investimento. Nella seconda metà del ‘900 le mafie si facevano vedere vicino ai preti ed ai vescovi.

Stadio San Siro? La ‘Ndrangheta controllava il catering sia dentro che fuori lo stadio di San Siro e certe intercettazioni sono state usate per delle indagini su ciò che stava dentro e fuori lo stadio di San Siro. Nuova Calciopoli? Non lo so, non prevedo il futuro. Non sono un esperto di calcio, ma per quella che è la mia esperienza dico che le mafie sono presenti dove ci sono soldi e potere, tipo nel calcio scommesse".