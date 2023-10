Gravina: "Caso scommesse non preventivabile, agito con coerenza e sensibilità"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, collegato in remoto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del caos scommesse

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, collegato in remoto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del caos scommesse che si è scatenato nelle ultime ore nel mondo del calcio Italiano: "La vicenda del calcioscommesse non era preventivabile. Credo che a questa situazione abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza e con rispetto per le istituzioni, i calciatori e la maglia azzurra. Purtroppo la ludopatia non è un problema del calcio ma una piaga sociale che corrode dall'interno. Ieri le autorità hanno voluto notificare gli avvisi di garanzia a Zaniolo e Toniali".