Gravina: "I risultati del Napoli sono il frutto del lavoro di Conte e della società"

vedi letture

Ospite al'Istituto penale Minorile di Nisida per presentare il progetto "Zona Luce", Gabriele Gravina ha parlato alle colonne de Il Mattino dell'importanza del gioco del calcio: "Per i suoi valori, per la sua straordinaria diffusione e per il suo linguaggio semplice e diretto, il calcio che è un gioco di squadra per eccellenza è uno strumento privilegiato di formazione, educazione e crescita individuale".

Il presidente della FIGC si è poi soffermato sull'inizio di campionato di Serie A: "E’ stato un inizio entusiasmante, con nessun risultato scontato e tantissimi gol. Di certo, andando avanti, i valori assoluti delle rose e del gioco faranno la differenza ma lo spettacolo e l’incertezza fanno bene alla Serie A, soprattutto per attrarre sempre più giovani appassionati".

Un commento anche sul Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno superato il Monza nell’ulitimo turno di campionato e hanno raggiunto la prima posizione in classifica. Un segnale anche della forza del Sud: "E’ una buona notizia soprattutto per i tifosi azzurri che vivono il calcio con una passione straordinaria. Questi risultati sono sicuramente frutto del lavoro di Conte, ma anche della qualità dell’organico messa a sua disposizione dalla società che ha investito in maniera massiccia per riaccendere l’entusiasmo del popolo napoletano".