Gravina: "Plusvalenze Juve? Sarei folle a gioire con una mia società in questa situazione"

TuttoNapoli.net

A margine dell'odierno Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto anche alle domande dei giornalisti presenti manifestando dispiacere e preoccupazione per quanto emerso dalla sentenza del processo sulle cosiddette plusvalenze fittizie: "La Juventus ha sempre rappresentato un modello nell'ambito economico, nell'ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di sviluppo del calcio femminile e sul tema delle seconde squadre. Sarei un folle a gioire con una mia società in una situazione di questo tipo. Il mio ruolo è individuare delle norme che possano garantire la messa in sicurezza del sistema e l'autonomia della giustizia sportiva.