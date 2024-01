Graziani: “A Napoli troppa ironia su Garcia, come se fosse uno scemo qualsiasi”

Francesco Graziani, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Tele A

Francesco Graziani, ex calciatore e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete in onda su Tele A: “Il Napoli sta deludendo ancora, ma qui si è raccontato Garcia scherzandoci troppo, come se fosse uno scemotto del paese. Ma io che l’ho seguito alla Roma a Trigoria so che non è certo uno che passava che ADL ha presentato dopo Spalletti. Non è entrato in sintonia con la squadra o non l’hanno incluso ed è andata così, ma si è raccontato di Garcia scherzando troppo. Io anche con allenatori con poca empatia continuavo a fare il mio, non mi cambiava niente”.