Graziani: “A Verona fiducia a Simeone. Garcia? Non è il momento di fare esperimenti”

Ciccio Graziani, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciccio Graziani, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “A Verona darei fiducia a Simeone, per me lui è un usato sicuro. Il Napoli sbaglia a non far fare la conferenza stampa a Garcia, vogliamo capire quali sono le sue idee, il suo pensiero. Chi giocherà a Verona? Non è il momento di fare esperimenti”.