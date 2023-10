Graziani: "A Verona il Napoli ha giocato da squadra, mi ha sorpreso una mossa di Garcia"

Nel corso di 'Sportmediaset XXL', l'allenatore ed ex campione del mondo Ciccio Graziani ha commentato la vittoria del Napoli a Verona.

Nel corso di 'Sportmediaset XXL', l'allenatore ed ex campione del mondo Ciccio Graziani ha commentato la vittoria del Napoli a Verona: "Le parole lasciano sempre il tempo che trovano. Sono convinto che se il Napoli non avesse vinto ieri, ci sarebbe stato un cambio in panchina. Il Napoli sta tornando a buoni livelli nonostante l'assenza di Osimhen. Mi ha sorpreso la scelta di Raspadori al posto di Simeone. Il Napoli ieri ha giocato da squadra".

Su Kvara: "Verona gli porta bene al georgiano. Gioca più tranquillo e più sereno. L'anno scorso il Napoli senza Osimhen ha fatto bene e la partita di ieri ha ribadito che è un'assenza pesante ma si può sostituire".