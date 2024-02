Graziani applaude Marotta: "Zielinski all'Inter un colpo da maestro. Non è da tutti"

Piotr Zielinski sarà l'ennesimo colpo a costo zero dell'era Marotta all'Inter.

Piotr Zielinski sarà l'ennesimo colpo a costo zero dell'era Marotta all'Inter. A tal proposito si è così espresso Ciccio Graziani a Radio Sportiva: "Zielinski voleva rinnovare col Napoli, ma il presidente gli ha offerto meno di quello che prendeva l’anno prima e lui gli ha detto di no. Di conseguenza se n’è andato per la sua strada, rifiutando anche l’Arabia.

Oggi Zielinski diventerà un giocatore dell’Inter - ha continuato -, ma questo non elimina il fatto che lui è un ragazzo eccezionale, un giocatore straordinario e che farà di tutto per far vincere il Napoli. Marotta tra i più bravi d’Europa, prendere Zielinski a zero non è da tutti. Colpo da maestro!".