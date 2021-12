Graziani bacchetta Spalletti: “Uno come Mertens non si leva dal campo neanche con la febbre”

Francesco Graziani, ex attaccante e allenatore, è intervenuto per parlare di Napoli e di Spalletti ai microfoni di Tv Luna: “E’ evidente che il Napoli ha capitalizzato molto nelle prime 10 giornate e poi in queste ultime 7 sta faticando. Un po’ gli infortuni, un po’ la stanchezza, ma potrebbe anche essere fisiologico questo calo. Se noi pensiamo ai risultati negativi delle ultime 7 giornate e comunque il Napoli è lì, possiamo dire che è ancora vivo il Napoli. L’unica cosa che rimprovero a Spalletti è la gestione di alcuni cambi e uno in particolare, Mertens. Io uno come lui non lo levo dal campo neanche con la febbre”.