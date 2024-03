Graziani: "Calzona deve blindare la fase difensiva. Toro? Fastidioso come l’Atletico"

"L’allenatore azzurro ha lavorato pure con Spalletti, quindi i principi di gioco sono questi".

L'allenatore ed ex campione del mondo Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “L’Italia può sperare nel quinto posto che vale la Champions League. Ne possono beneficiare il Napoli, ma anche Atalanta e Roma che sono davanti agli azzurri. La squadra di Calzona deve fare bene nelle ultime undici partite e naturalmente vincere gli scontri diretti. Il Napoli sta guadagnando la possibilità di credere in questo progetto con gli ultimi risultati e questo già mi sembra importante. Stiamo rivedendo un po’ la squadra di Maurizio Sarri per certi versi. Calzona è un figlioccio di quella strategia e il Napoli sta riprendendo il percorso abbandonato. L’allenatore azzurro ha lavorato pure con Spalletti, quindi i principi di gioco sono questi. Ovviamente il Napoli deve migliorare sulla fase difensiva. Da metà campo in avanti, la squadra è cresciuta, ora bisogna concedere meno, altrimenti si rischia.

Il Torino? Non credo si possa paragonare Zapata ad Osimhen. Duvan mi piace tantissimo, Osimhen è più concreto, molto bravo pure nel gioco aereo. Victor è un fuoriclasse, l’altro è un ottimo calciatore. Il Toro è fastidioso, assomiglia un po’ all’Atletico Madrid. Non ci saranno Ilic e Ricci e il Napoli non può permettersi passi falsi”.