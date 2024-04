Graziani: "Il Napoli ha avuto persino più occasioni dell'Atalanta, ma non concretizza!"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani: "Al Napoli è mancata concretezza sotto porta. A livello di occasioni il Napoli ne ha avute persino di più dell'Atalanta che però ha concretizzato sfruttando anche gli errori difensivi. Gli episodi non hanno aiutato, vedi anche il palo di Zielinski, le occasioni di Osimhen e altre, almeno per riaprirla, invece niente ed è arrivato pure il 3-0 anche se l'Atalanta non si era vista più.

La gara poteva prendere una piega diversa, sul piano del gioco il Napoli non ha demeritato, ma non concretizza e fa errori dietro. Il Napoli ha un calendario comunque favorevole. Almeno 5 partite sono alla portata, al di là di 3 scontri diretti, per fare 15 punti almeno e capire dove può ancora arrivare".