Graziani: "Il Napoli ha creato molto più del Milan, ma è tutta esperienza per il futuro"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, l'ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato dell'eliminazione del Napoli in Champions: "I primi 15 minuti sono stati spettacolari, poi devi avere anche la fortuna di concretizzare di più. Il problema è che il Napoli pur creando non ha concretizzato. Mi aspettavo di più da Osimhen, ma è stato anche supportato poco dalla squadra. Il Napoli ha fatto un'esperienza straordinariamente positiva, è uscito a testa alto, il Milan è stato cinico, il Napoli ha creato molto ma non ha concretizzato e conta buttarla dentro. Il Napoli ripartirà da qui il prossimo anno e sarà ancora più protagonista.

Rigore Lozano? Quante volte ci lamentiamo degli arbitri italiani, pensate se fosse successo in Italia... all'estero anche la comunicazione è diversa e l'arbitro non lo chiamano e arbitrano dal VAR. Se l'avessero chiamato avrebbe dato sempre rigore, c'è una metodologia diversa".